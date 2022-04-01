تحذير.. الحرارة تتجاوز 40 درجة.. موجة حارة تضرب مصر والذروة أول يوم رمضان

كتب- محمد نصار:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن البلاد تتعرض لموجة حارة اعتبارا من اليوم الجمعة الموافق 1 أبريل 2022.

وطالبت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعة الذروة.

وقالت الهيئة، في بيان: تشهد البلاد موجة حارة ابتداء من يوم الجمعة 1 أبريل 2022 نتيجة تأثرنا برياح جنوبية جافة تعمل على رفع درجة الحرارة على كافة الأنحاء وتكون نسب الرطوبة منخفضة بشكل كبير.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع أن تصل نقطة الندى إلى الصفر ودون الصفر.

وتكون ذروة الارتفاع يوم السبت الموافق 2 أبريل 2022 حيث متوقع أن تسجل القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية وجنوب الصعيد يتجاوز الـ 40 درجة مئوية، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على كافة الأنحاء.