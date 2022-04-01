نوع من الخرف.. خالد منتصر يكشف تفاصيل مرض النجم العالمي بروس ويلز

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشف الدكتور خالد منتصر طبيعة مرض النجم الهوليودي العالمي بروس ويلز الذي اعتزل نتيجة فقدان القدرة على الكلام.

وقال "منتصر" على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، :" ماهو نوع هذا المرض، إنه نوع من الخرف مختلف عن ألزهايمر وأيضاً عن الـ vascular dementia من تصلب الشرايين ، إنه خرف يصاب فيه هذا الفصان من المخ المشار اليهما في الصورة ، هذا النوع إسمه Frontemporal_Dementia".

وأضاف: "هو نوع غير شائع من الخرف يسبب مشاكل في السلوك واللغة،الخرف هو اسم المشاكل المتعلقة بالقدرات العقلية الناجمة عن التغييرات التدريجية والأضرار في الدماغ، الخرف في الغالب على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، لكن هذا النوع من الخرف يميل إلى البدء في سن أصغر، يتم تشخيص معظم الحالات في الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 45-65 عاما".

وتابع: الأعراض تغييرات الشخصية والسلوك - يتصرف المريض بشكل غير لائق أو باندفاع، أنانية أو غير متعاطف، إهمال النظافة الشخصية، والإفراط في تناول الطعام، فقدان اللغة، يتحدث ببطء، يكافح لجعل الأصوات مفهومة، أو الحصول على كلمات بالترتيب الخاطئ، أو استخدام كلمات بشكل غير صحيح، على عكس أشكال الخرف المشتركة، مثل مرض الزهايمر هناك أيضا مشاكل جسدية، مثل الحركات البطيئة أو الصلبة، فقدان المثانة أو التحكم في الأمعاء (عادة في وقت لاحق)، أو ضعف العضلات أوصعوبة البلع.

وأشار إلى أن هذه المشكلات يمكن أن تجعل الأنشطة اليومية صعبة بشكل متزايد، وقد يكون الشخص غير قادر في النهاية على الاعتناء بنفسه، و لا يوجد حاليا أي علاج لهذا الخرف ولكن هناك علاجات يمكن أن تساعد في السيطرة على بعض الأعراض، ربما لعدة سنوات. تشمل العلاجات: الأدوية - للسيطرة على بعض المشاكل السلوكية - مثل العلاج الطبيعي والعلاج المهني، والعلاج بالكلام واللغة لمشاكل الحركة.

وقال: "متوسط وقت البقاء على قيد الحياة بعد بدء الأعراض حوالي 8 إلى 10 سنوات، ولكن هذا متغير للغاية ويعيش بعض الناس أطول بكثير من هذا ماهو السبب؟.. كتل من البروتين غير الطبيعي الذي تشكل داخل خلايا الدماغ،. البروتينات تتراكم أساسا في الفص الأمامي والـ temporal للدماغ في المقدمة والجانبين".

هذه مهمة للسيطرة على اللغة والسلوك والقدرة على التخطيط والتنظيم. ليس من المفهوم تماما لماذا يحدث هذا، ولكن هناك في كثير من الأحيان رابط وراثي.