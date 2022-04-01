​شديد الحرارة ونصائح للمواطنين.. "الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس أول أيام رمضان

كتب- مينا غالي:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر، والمدير العام للمركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن أول أيام شهر رمضان سيشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة، استمرارًا للارتفاع المتزايد في درجات الحرارة بدءًا من الأسبوع الحالي، مشيرًا إلى أن درجة الحرارة ستصل أيام السبت (أول أيام رمضان) والأحد والاثنين إلى 36 و35 درجة مئوية خلال فترات النهار

وأضاف شاهين في لقاء مصور مع موقع "مصراوي"، أن خلال فترات الليل سيكون هناك فارق ملحوظ في درجات الحرارة بين العظمى والصغرى، موجهًا نصيحة للمواطنين بعدم تخفيف الملابس قدر الإمكان وارتداء الملابس الصيفية، مضيفا: تغيير نوعية الملابس بشكل كبير من الممكن أن يعرضنا لنزلات برد.

وتابع: "أول أيام رمضان سيشهد ارتفاعات في درجات الحرارة إذ تتجاوز الـ30 درجة مئوية بل وتصل إلى 35 و36 درجة يوم السبت.. طقس شديد الحرارة بالنهار، بارد في ساعات اللليل المتأخرة والساعات الاولى من الصباح الباكر".

وواصل: "علينا أن نحاول خلال شهر رمضان نستغل فترات الإفطار والسحور لزيادة معدلات السوائل داخل الجسم من خلال تناول العديد من السوائل لتعويض فقد السوائل الذي من الممكن أن نتعرض له في فترات الصيام".

ونبه المواطنين بضرورة متابعة النشرة الجوية بشكل يومي، لأن الربيع فصل تقلبات حادة وسريعة ومن المهم متابعة النشرات الجوية وتخفيف الملابس بحذر شديد جدا.. قائلا: "مش عايزين نصاب بنزلات برد خلال أيام رمضان والصيام تزامنا مع كورونا وما نراه هذه الأيام".