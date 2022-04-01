​دون زيادة في الأسعار.. اليوم بدء صرف السلع التموينة لشهر أبريل

كتب- محمد سامي:

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، ضمن مقررات شهر أبريل اعتبارًا من اليوم الجمعة، بواقع 50 جنيهًا لكل فرد في بطاقة التموين حتى 4 أفراد على البطاقة و25 جنيه بداية من الفرد الرابع، دون تغيير في الأسعار من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية لبدالي التموين وفروع جمعيتي والجمعيات الاستهلاكية.

وبدأ 1500 مخزن على مستوى الجمهورية في تسليم البدالين وفروع جمعيتي، سلع الشهر الجديد من خلال شركتي الجملة التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

كما يتم مد منافذ المجمعات الاستهلاكية بكافة السلع واللحوم والدواجن لطرحها أولًا بأول للمواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.