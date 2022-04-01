​بدأ بيعها اليوم.. ننشر أسعار السلع التموينية ضمن البطاقات المدعمة

كتب- محمد سامي:

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، في صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، ضمن مقررات شهر أبريل اعتبارًا من اليوم الجمعة، بواقع 50 جنيهًا لكل فرد في بطاقة التموين حتى 4 أفراد على البطاقة و25 جنيهًا بداية من الفرد الرابع، دون تغيير في الأسعار، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية لبدالي التموين وفروع جمعيتي والجمعيات الاستهلاكية.

وينشر (مصراوي) أسعار السلع الغذائية داخل المقررات التموينية كالتالي:

- سكر معبأ 1 كجم بسعر 10,5 جنيه

أرز معبأ 1 كجم بسعر 8 جنيهات

عدس مجروش 500 جرام بسعر 11.00 جنيهًا

فول مغبة 500 جرام بسعر 7.50 جنيه

مسلی صناعي 800 جرام بسعر 24.00

شای ناعم 40 جرام بسعر 3 جنيهات.

صلصة 300 جم بسعر 4.75 جنيه

جبنة تتراباك 250 جم بسعر 6 جنيهات

جبنة تتراباك 500 جم 11 جنيهًا

مسحوق اتوماتيك 1كجم 17.50 جنيه.

مسحوق عادي يدوي 800جم 10.50 جنيه

صابون غسيل 125 جم 2.25 جنيه

صابون تواليت 125جم 5.50 جنيه

البن جاف 125 جم 17 جنيهًا

خل 5% 900 ملی بسعر 4.25 جنيه

زیت خليط 1 لتر 25.00 جنيهًا

زیت خليط 0.8 لتر20.00 جنيهًا

مكرونة 800 جرام 8 جنيهات

کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1 جنيه واحد

بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 2.00 جنيه

کیس سايل غسيل آواني 80 جم 2.00 جنيه

بسكويت يويوز سادة 1.00 جنيه

بسكويت يويوز ويفر أنواع 2.00 جنيه

بسكويت تومور وأنواع 3.00 جنيهات

بسكويت بوو أنواع 3.00 جنيهات

مكرونة 500 جرام بسعر 5 جنيهات