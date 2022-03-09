القومي للمرأة يُطلق أغنية أم الشهيد هدية لأرواح شهداء مصر

كتبت - نور العمروسي​:

أطلق المجلس القومي للمرأة اليوم أغنية "أم الشهيد" وأهداها إلى أرواح جميع شهداء مصر الأبطال وإلى كل من دافع عن هذا الوطن وإلى أمهات أبطال مصر وذلك تزامنًا مع الاحتفال بيوم الشهيد الموافق 9 مارس من كل عام.

وبمناسبة هذا اليوم توجهت الدكتورة مايا مرسي بخالص التحية والتقدير لأبطال قواتنا المسلحة وشهدائها الأبرار الذين فدوا وطننا الغالي بأرواحهم.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي على أن الأغنية تقدم التحية والتقدير لأمهات وزوجات وبنات شهداء الوطن اللاتي نفخر بهن جميعا وبهذا النموذج الرائع للمرأة المصرية الصابرة القوية التى قدمت بتضحياتها دروسا فى الانتماء وحب الوطن.

وأكدت أن تضحيات هؤلاء السيدات وصمودهن هو وسام وفخر وشرف لكل مصري ومصرية

أغنية "أم الشهيد" من إنتاج المجلس وغناء الفنان علي الحجار وألحان وتوزيع أحمد نبيل وكلمات طارق علي.