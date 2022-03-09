إعلان

"القومي للمرأة" يشارك في مؤتمر صحة المرأة بعد سن الأربعين الذي نظمته مستشفى الشرطة

10:25 م الأربعاء 09 مارس 2022
"القومي للمرأة" يشارك في مؤتمر صحة المرأة بعد سن الأربعين الذي نظمته مستشفى الشرطة

المجلس القومي للمرأة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت - نور العمروسي:

تزامنا مع الاحتفالات بأعياد المرأة شاركت لجنة الصحة بالمجلس القومي للمرأة فى مؤتمر بعنوان "صحة المرأة بعد سن الأربعين" الذى نظمته مستشفى الشرطة تحت رعاية قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية وذلك بحضور أعضاء اللجنة المتخصصين الأستاذة الدكتورة شيرين غالب والأستاذة الدكتورة إيمان حسين أستاذ النساء فى القصر العينى وبحضور ممثلين عن جميع جامعات مصر والقوات المسلحة.

تضمن المؤتمر عرضًا لأحدث الأبحاث العلمية فى مجال أمراض النساء والتوليد والعقم والمناظير بمشاركة أطباء النساء والتوليد من مختلف العالم.

كما تم إطلاق مبادرة الاهتمام بصحة المرأة بعد سن الأربعين والخروج بورقة عمل وتوصيات.

وأشاد المشاركون بأهمية دور المجلس القومي للمرأة في تنفيذ هذه الحملة ورحبت الجهات المشتركة بالتعاون مع المجلس وعلي رأسها قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية والخدمات الطبية بالقوات المسلحة وجامعات القاهرة وعين شمس والأزهر والمنوفية ووزارة الصحة.

القومي للمرأة مؤتمر صحة المرأة مستشفى الشرطة قطاع الخدمات الطبية
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
- مباشر.. ريال مدريد 3 - 1 باريس سان جيرمان.. قمة الأبطال
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا