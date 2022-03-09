برلماني: الإنجازات التي تشهدها مصر بفضل مجهودات القيادة السياسية وتضحيات الشهداء

كتب- نشأت علي:

قال اللواء عبدالله لاشين، عضو مجلس النواب، إن يوم الشهيد يحمل أهمية خاصة لجموع الشعب المصري، حيث تستعيد فيه مصر بطولات وأمجاد قواتها المسلحة وتحيي أرواح شهدائها الذين قدموا حياتهم هدية فداء للوطن.

وأكد "لاشين"، أن تفاعل الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء استعراض بطولات وتضحيات شهداء الوطن، خلال الندوة التثقيفية الـ34 للقوات المسلحة، يؤكد أن القيادة السياسية دائمًا تضع الشهداء وأسرهم نصب أعينها.

وأشار إلى ان الشهداء يضربون دائمًا أروع الأمثلة في التضحية والفداء والدفاع عن تراب الوطن الغالي وحفظ أمنه واستقراره ويقدِّمون أرواحهم الطاهرة بطيب خاطر ويروون تراب الوطن بدمائهم الزكيَّة من أجل حمايته والذود عنه ومواجهة المخاطر والتحديات التي تستهدف أمنه وتهدِّد استقراره.

وأضاف أن الإنجازات الكبيرة ونجاح الدولة المصرية في تحقيق الاستقرار والأمن جاء بفضل تضحيات شهداء مصر الأبرار بأرواحهم الطاهرة وبفضل القيادة السياسية وعزيمة المصريين مؤكدًا أن المصريين دائمًا وابدًا سيكونوا على قلب رجل واحد، و قادرون على مواجهة مختلف التحديات التي تواجه الدولة المصرية خلال الوقت الراهن.

ووجه "لاشين"، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة وجميع ضباط وجنود الجيش المصري ورجال الشرطة المصرية بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الشهيد، مؤكدا أن شهداء مصر ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والفداء من أجل الوطن