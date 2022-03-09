البلح بـ 12 جنيه.. أسعار ياميش رمضان بمنافذ وزارة الزراعة

كتب – أسامة علي:

أعلنت وزارة الزراعة، قائمة أسعار ياميش رمضان بمنافذ قطاع الإنتاج بالوزارة بداية من ١٥ شعبان.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الزراعة، جاءت أسعار ياميش رمضان بمنافذ وزارة الزراعة، على النحو التالي:

بلح ابريمي 1 كجم 12 – جنيه

بلح ابريمي 1 كجم – 16 جنيه

بلح ابريمي 1 كجم – 22 جنيه

قمر الدين لفة – 20 جنيه

قمر الدين لفة – 30 جنيه

قمر الدين لفة – 40 جنيه

زبيب مصرى 1 كجم – 45 جنيه

زبيب ایرانی 1 كجم – 60 جنيه

جوز هند 1 كجم – 60 جنيه

تمر هندی لفة – 10 جنيه

خروب 1 كجم – 40 جنيه

عرق سوس 1 كجم – 40 جنيه

قراصيا 1 كجم – 70 جنيه

مشمشية 1 كجم – 70 جنيه