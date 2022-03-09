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البلح بـ 12 جنيه.. أسعار ياميش رمضان بمنافذ وزارة الزراعة

09:10 م الأربعاء 09 مارس 2022
البلح بـ 12 جنيه.. أسعار ياميش رمضان بمنافذ وزارة الزراعة

ياميش رمضان

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كتب – أسامة علي:

أعلنت وزارة الزراعة، قائمة أسعار ياميش رمضان بمنافذ قطاع الإنتاج بالوزارة بداية من ١٥ شعبان.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الزراعة، جاءت أسعار ياميش رمضان بمنافذ وزارة الزراعة، على النحو التالي:

بلح ابريمي 1 كجم 12 – جنيه

بلح ابريمي 1 كجم – 16 جنيه

بلح ابريمي 1 كجم – 22 جنيه

قمر الدين لفة – 20 جنيه

قمر الدين لفة – 30 جنيه

قمر الدين لفة – 40 جنيه

زبيب مصرى 1 كجم – 45 جنيه

زبيب ایرانی 1 كجم – 60 جنيه

جوز هند 1 كجم – 60 جنيه

تمر هندی لفة – 10 جنيه

خروب 1 كجم – 40 جنيه

عرق سوس 1 كجم – 40 جنيه

قراصيا 1 كجم – 70 جنيه

مشمشية 1 كجم – 70 جنيه

أسعار ياميش رمضان وزارة الزراعة منافذ قطاع الإنتاج بالوزارة بداية شهر شعبان
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