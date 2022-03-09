حدث في 8 ساعات| تفاصيل مكالمة السيسي وبوتين وبشرى للمصريين بشأن أسعار العمرة

كتب ـ يوسف عفيفي:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، إجراء الرئيس السيسي، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واحتفال القوات المسلحة بيوم الشهيد، ووزير التموين يكشف عن خطة توفير سلع رمضان، وارتفاع جديد في سعر طبق البيض

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

تغليب لغة الحوار.. الرئاسة تعلن تفاصيل اتصال السيسي ببوتين

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالا هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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في يوم الشهيد| بكاء حار من السيسي على الهواء خلال عرض "الشهيد خالد" – فيديو

تأثر الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال عرض فيلم تسجيلي بعنوان "الشهيد خالد" عن الشهيد وتضحيات الأبطال المصريين، بطولة الفنان سيد رجب؛ حزنًا على شهداء مصر الأبرار

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الجميع سينعم بالشهر الفضيل.. وزير التموين يكشف عن خطة توفير سلع رمضان

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الدولة استطاعت الخروج من أزمة كورونا بطرق جيدة؛ من خلال توفير السلع الأساسية، ومراعاة البعد الاجتماعي بالتعاون مع كل منظمات المجتمع الأهلي لتوفير كل السلع لأهلنا والأكثر احتياجاً.

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بمنتهى الشفافية.. رئيس الوزراء عن أسعار السلع: بالتأكيد هتحصل زيادة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن رئيس البنك الدولي، ذكر بأن توقيت الأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا سيئ جدًّا؛ بسبب موجة التضخم.

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تخفيض.. اتحاد المصريين بالسعودية يزف بشرى سارة بشأن أسعار العمرة

قال عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية، إن توافد أفواج المعتمرين المصريين على الأراضي المقدسة بدأ منذ أيام، لأداء مناسك عمرة شهري رجب وشعبان، وذلك بعد انتظار دام لأكثر من عامين من توقف رحلات العمرة بسبب جائحة كورونا.

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صوت دوي ضخم في المعادي.. ومدير معهد الفلك يوضح السبب

قال الدكتور جاد القاضي، مدير معهد الفلك، إن صوت الدوي القوي الذي شهدته منطقة المعادي، وسمعه أهالي المنطقة، ناتج عن بعض الأعمال الإنشائية في مسار مشروع القطار الكهربائي السريع.

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ارتفاع جديد في سعر طبق البيض اليوم الأربعاء 9 مارس

شهدت أسعار البيض الأحمر، اليوم الأربعاء، ارتفاعا جديدا، بقيمة واحد جنيه، بحسب بورصة بيع البيض على مستوى الجمهورية.

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أمطار وبرودة شديدة.. الأرصاد تعلن طقس الخميس بدرجات الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا الخميس، حيث يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجع البحري شديد البرودة خلال ساعات الليل.

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