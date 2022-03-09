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طلب إحاطة للحكومة بشأن انتشار الأسواق العشوائية بـ"إهناسيا" ببني سويف

07:08 م الأربعاء 09 مارس 2022
طلب إحاطة للحكومة بشأن انتشار الأسواق العشوائية بـ"إهناسيا" ببني سويف

الدكتور علي بدر عضو مجلس النواب

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كتب- مصراوي:

وجه الدكتور علي بدر عضو مجلس النواب، وأمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، ومحافظ بني سويف، بشأن انتشار الأسواق العشوائية ومنها سوق الماشية بمركز اهناسيا بمحافظة بني سويف.

وقال البرلماني، إن مركز ومدينة أهناسيا، يعاني من الأسواق العشوائية ومنها سوق الماشية بالإضافة إلى الباعة الجائلين المنتشرين بمدينة أهناسيا، الذي يؤثر على حركة السير والمرور داخل المدينة بالكامل والتكدس الشديد بها، وعدم الرقابة على المنتجات المباعة أو غير مرخص ببيعها وغيرها من النماذج التي تعوق الطرق العامة، بالإضافة إلى الأثر البيئي والصحي على المواطنين.

وطالب أمين سر اللجنة التشريعية، إحالة طلب الإحاطة للجنة النوعية المختصة لمناقشته والحد من هذه الظاهرة.

علي بدر مجلس النواب بني سويف طلب إحاطة مصطفى مدبولى
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