القوى العاملة: تسليم 543 وثيقة تأمين تكافلي للعمالة غير المنتظمة بشمال سيناء

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قال وزير القوى العاملة محمد سعفان إنه تم تسليم 543 وثيقة تأمين تكافلي للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بشمال سيناء، وذلك من خلال آلية تفيد استلام العامل للوثيقة، ومنها صورة بطاقة الرقم القومي ورقم تليفونه، فضلا عن التوقيع على كشوف لاستلام الوثيقة.

وأضاف سعفان - في بيان الوزارة اليوم /الأربعاء/ - أن تكلفة هذه الوثيقة تحمل تكاليفها حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بوزارة القوى العاملة، فضلا عن تحمل تكلفة استخراج شهادات قياس مستوى المهارة لهؤلاء العاملين.

من جهته، سلم مدير المديرية محمد سالم عبد الملك - نيابة عن وزير القوى العاملة - 130 وثيقة للتأمين التكافلي ضد الحوادث الشخصية وتغطي الوفاة، والعجز الكلي المستديم، والعجز الجزئي، للعمالة غير المنتظمة بشركة أوراسكوم بموقع العمل بالعريش بمحطة تحلية مياه البحر، تمهيدا لتسليم باقي العمالة غير المنتظمة بالشركات بشمال سيناء.

وتفقد موقع العمل في إطار توجيهات وزير القوى العاملة، وتسليم العمالة غير المنتظمة الموجودة بالموقع وثائق التأمين التكافلي، وذلك بعد رفع قيمة العائد منها من 100 ألف جنيه العام الماضي إلى 200 ألف جنيه، مقدماً الشكر والتقدير لشركة أوراسكوم على تعاونها مع المديرية وتسهيل عمليات حصر العمال.

وأوضح مدير المديرية أن عملية تسجيل وحصر العمالة مستمرة بالتعاون مع المحافظة والجهات المعنية، لتغيير مهن العاملين إلى مهن العمالة غير المنتظمة التي يعملون بها على أرض الواقع، تحت إشراف مهندسي تلك المشروعات وحسب درجة مهارة كل عامل، فضلا عن استمرار عمليات التسجيل في باقي الشركات والمشروعات على أرض المحافظة.

وعلى صعيد آخر، قال وزير القوى العاملة إنه تم بدء قبول طلبات راغبي العمل على 230 فرصة عمل على مهن الأمن والحراسة حتى استيفاء العدد المطلوب، وفرتها مديرية القوى العاملة ببورسعيد في شركة ايجي سكيورتي للأمن والحراسة بأجور تتراوح من 2800 وحتى 3400 جنيه، فضلا عن توفير مزايا السكن والمواصلات ووجبات غذائية، وذلك للعمل في مدينة الرحاب و6 أكتوبر بالقاهرة.

من جانبه، قال مدير المديرية السيد السنجابي إن الوظائف المطلوبة هي 30 فرد أمن للعمل بمدينة الرحاب، و200 فرد أمن للعمل بمدينة 6 أكتوبر، والسن من 21 وحتى 50 عاما، مع توفير سكن للعاملين، ووسيلة مواصلات داخلية، ووجبات، فضلاً عن الحصول على 4 أيام أجازة في حالة العمل لمدة 30 يوما.

وأوضح أنه على الراغبين في التقدم إحضار صورة من (شهادة المؤهل، بطاقة الرقم القومي، شهادة الخدمة العسكرية) والتوجه لمقر مديرية القوى العاملة ببورسعيد، أو مقر الشركة فيلا 116 - ب، شارع بحدائق الأهرام - البوابة الأولي، كما يمكن التواصل من خلال الأرقام التالية: 01000960839 أو 01100628869.