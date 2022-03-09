الأزمة الروسية الأوكرانية.. عناني: مصر لديها أسواق عديدة وأعداد السائحين مطمئنة

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أكد الدكتور خالد عناني وزير السياحية والآثار أن قطاع السياحة قادر على التغلب على الأزمة الحالية، فعلى الرغم من أن السوقين الروسي والأوكراني مهمين لمصر، ولكن لدينا مقصد سياحي متنوع ولدينا أسواق عديدة وحتى اليوم الأعداد مطمئنة ولوجود عدد من الدول الأعداد الوافدة منها في تزايد.

وأوضح وزير السياحة - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي- أن ذلك يعود إلى الإجراءات الكثيرة التي اتخذتها مصر أثناء أزمة الكورونا على مدار العامين، ما طمأن الدول بجانب التعامل مع الأزمة الحالية من احترام مصر لكل السائحين من كل الدول، مضيفا أن السائحين الذين حالت ظروفهم في العودة إلى بلادهم حتى هذه اللحظة تحملت الدولة إقامتهم.

وأشار إلى أن القطاع الخاص تحمل من أول أسبوع من الأزمة وحتى يوم 2 مارس الماضي النفقات وتتحمل الدولة حاليا الإقامة، مشيرا إلى أن أعداد السائحين كانت في البداية نحو ١٧ ألف سائح وتم التعاون مع وزارة المالية في تحمل تكلفة عودة السائحين إلى بلادهم.