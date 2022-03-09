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بسام راضي ينشر صور مشاركة السيسي في يوم الاحتفال بيوم الشهيد

06:18 م الأربعاء 09 مارس 2022
  • عرض 4 صورة
    بسام راضي ينشر صور مشاركة السيسي في يوم الاحتفال بيوم الشهيد
  • عرض 4 صورة
    بسام راضي ينشر صور مشاركة السيسي في يوم الاحتفال بيوم الشهيد
  • عرض 4 صورة
    بسام راضي ينشر صور مشاركة السيسي في يوم الاحتفال بيوم الشهيد
  • عرض 4 صورة
    بسام راضي ينشر صور مشاركة السيسي في يوم الاحتفال بيوم الشهيد
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كتب – يوسف عفيفي:

نشر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صور الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حضوره الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.

وشهد الرئيس السيسي، صباح اليوم، فعاليات الندوة التثقيفية الـ 35 للقوات المسلحة؛ بمناسبة الاحتفال بـ"يوم الشهيد"، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

وفي مستهل الندوة، تم عرض فيلم تسجيلي من إنتاج الشئون المعنوية بعنوان "الجيش الأبي" تناول القدرات العسكرية للجيش المصري على مدار السنوات القليلة الماضية وحرص قيادة القوات المسلحة على مواكبة العلم الحديث في التسليح والتصنيع العسكري في المجالات المختلفة والاهتمام بالفرد المقاتل.

واستعرض الفيلم جهود مصر في تحقيق طفرة غير مسبوقة في تطوير وتسليح جيشها بمنظومات قتالية حديثة ليكون حائط صد ضد تقلبات الأحداث ومتغيرات الأزمان للحفاظ على الأمن القومي المصري والعربي.

الاحتفال بيوم الشهيد بسام راضي الرئيس السيسي الندوة التثقيفية للقوات المسلحة
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