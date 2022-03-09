بنحاول نشيل العبء ولازم نرّشد الاستهلاك.. رسائل الحكومة للمواطنين بشأن غلاء الأسعار وتوفير السلع
كتب- يوسف عفيفي:
وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدد من الرسائل خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، للاطمئنان على توافر السلع الأساسية خلال شهر رمضان وتداعيات الأزمة الروسية- الأوكرانية.
ويرصد "مصراوي" أبرز الرسائل التي وجهها رئيس الوزراء، وهي على النحو التالي:
- توقيت الأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا سيئ جدًّا؛ بسبب موجة التضخم.
- القمح على مستوى العالم زاد ثمنه بأكثر من 100 دولار للطن.
- فول الصويا زاد 24%، واللحوم 11%، والبترول قفز 55%، وأكثر من 35 دولارًا في 14 يومًا، قفزات لم يشهدها العالم.
- الحكومة مدركة الشكوى اللي بيتكلم فيها الناس بسبب الغلاء، من أول لحظة ومن قبلها.
- دول كتيرة حمّلت المواطنين التكلفة، أوروبا حملت زيادة البترول اللي كانت 100% لمواطنيها.
- نعي ظروف مصر المختلفة ونراعي الفوارق وبنحاول نشيل العبء من على المواطن.
- هيحصل زيادة، بالتأكيد؛ لكن نسبتها قد إيه؟
- نحاول نستوعب جزء كبير من التضخم علينا وجزء على المواطن.
- ندرك شكاوى الناس بسبب الغلاء وقفزات الأسعار غير مسبوقة عالمياً.
- نريد احتياطيًّا من السلع لا يقل عن 3 إلى 6 أشهر.
- المواطن هينزل في أي وقت وأي مكان هيلاقي السلع.
- كل ما تشتري هتلاقي السلع موجودة، عندنا فائض، ده شغل الدولة، حكومة وقطاع خاص.
- توسعنا في المنافذ لتوفير السلع بأسعار منخفضة.
- تبكير موعد معرض أهلا رمضان عشان الأزمة، وهتستمر لنهاية رمضان.
- اتفاق مع وزارة المالية لإيجاد اعتمادات مالية عشان الفلاح يصرف أول ما يسلِّم القمح، ونفس الكلام في الذرة.
- مش هنسمح بتخزين أو احتكار أي سلعة.
- الدولة المصرية قادرة على تخطي الأزمة الراهنة
- الدولة أثبتت قدرتها على تحمل الصدمات واستمرار عملية التنمية.
- الحكومة تبذل كل جهدها لتخفيف الأعباء على المواطن وتوفير السلع.
- المواطن له دور، لازم نرشد الاستهلاك، مايبقاش عندنا أي تكالب على التخزين أو الاستهلاك.
إعلان