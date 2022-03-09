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بنحاول نشيل العبء ولازم نرّشد الاستهلاك.. رسائل الحكومة للمواطنين بشأن غلاء الأسعار وتوفير السلع

05:56 م الأربعاء 09 مارس 2022
بنحاول نشيل العبء ولازم نرّشد الاستهلاك.. رسائل الحكومة للمواطنين بشأن غلاء الأسعار وتوفير السلع

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

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كتب- يوسف عفيفي:

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدد من الرسائل خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، للاطمئنان على توافر السلع الأساسية خلال شهر رمضان وتداعيات الأزمة الروسية- الأوكرانية.

ويرصد "مصراوي" أبرز الرسائل التي وجهها رئيس الوزراء، وهي على النحو التالي:

- توقيت الأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا سيئ جدًّا؛ بسبب موجة التضخم.

- القمح على مستوى العالم زاد ثمنه بأكثر من 100 دولار للطن.

- فول الصويا زاد 24%، واللحوم 11%، والبترول قفز 55%، وأكثر من 35 دولارًا في 14 يومًا، قفزات لم يشهدها العالم.

- الحكومة مدركة الشكوى اللي بيتكلم فيها الناس بسبب الغلاء، من أول لحظة ومن قبلها.

- دول كتيرة حمّلت المواطنين التكلفة، أوروبا حملت زيادة البترول اللي كانت 100% لمواطنيها.

- نعي ظروف مصر المختلفة ونراعي الفوارق وبنحاول نشيل العبء من على المواطن.

- هيحصل زيادة، بالتأكيد؛ لكن نسبتها قد إيه؟

- نحاول نستوعب جزء كبير من التضخم علينا وجزء على المواطن.

- ندرك شكاوى الناس بسبب الغلاء وقفزات الأسعار غير مسبوقة عالمياً.

- نريد احتياطيًّا من السلع لا يقل عن 3 إلى 6 أشهر.

- المواطن هينزل في أي وقت وأي مكان هيلاقي السلع.

- كل ما تشتري هتلاقي السلع موجودة، عندنا فائض، ده شغل الدولة، حكومة وقطاع خاص.

- توسعنا في المنافذ لتوفير السلع بأسعار منخفضة.

- تبكير موعد معرض أهلا رمضان عشان الأزمة، وهتستمر لنهاية رمضان.

- اتفاق مع وزارة المالية لإيجاد اعتمادات مالية عشان الفلاح يصرف أول ما يسلِّم القمح، ونفس الكلام في الذرة.

- مش هنسمح بتخزين أو احتكار أي سلعة.

- الدولة المصرية قادرة على تخطي الأزمة الراهنة

- الدولة أثبتت قدرتها على تحمل الصدمات واستمرار عملية التنمية.

- الحكومة تبذل كل جهدها لتخفيف الأعباء على المواطن وتوفير السلع.

- المواطن له دور، لازم نرشد الاستهلاك، مايبقاش عندنا أي تكالب على التخزين أو الاستهلاك.

مصطفى مدبولي غلاء الأسعار شهر رمضان الأزمة الروسية- الأوكرانية السلع الغذائية
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