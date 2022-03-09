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وزيرة الثقافة تنعى الكاتب يسرى الجندى: صاحب أسلوب متفرد

05:11 م الأربعاء 09 مارس 2022
وزيرة الثقافة تنعى الكاتب يسرى الجندى: صاحب أسلوب متفرد

الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة

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مصراوي

نعت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الكاتب والسيناريست الكبير يسري الجندي، الذي غيبه الموت اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 80 عاما.

وقالت عبدالدايم: إن الراحل طرح الكثير من القضايا الاجتماعية الهامة فى مؤلفاته، مشيرة إلى اهتمامه بإلقاء الضوء على جوانب من التاريخ بأسلوب متفرد.

وأضحت، أن أعمال الراحل ستبقى علامات بارزة فى الابداع المصرى والعربى، وقدمت العزاء لاسرته واصدقائه ومحبيه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته .

يذكر أن الكاتب يسرى الجندى ولد في محافظة دمياط عام 1942، اهتم في كتاباته بالتراث الشعبي، وساهم في تطوير الثقافة الجماهيرية أثناء توليه منصب المستشار الفني له عام 1982.

شغل العديد بوزارة الثقافة منذ عام 1970 منها مديراً لمسرح السامر بالقاهرة عام 1974 ثم مديراً للفرقة المركزية للثقافة الجماهيرية عام 1976 ومستشاراً لرئيس الهيئة للشئون الفنية والثقافية حتى أحيل للتقاعد 2002 ، قدم العديد من الأعمال الهامة للسينما والتلفزيون والمسرح.

إيناس عبد الدايم يسري الجندي القضايا الاجتماعية
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