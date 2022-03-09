الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يعقد ملتقاه الفقهي الأول.. الثلاثاء

كتب - محمود مصطفى:

أعلن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عقد الملتقى الفقهي العالمي الأول يوم الثلاثاء المقبل، برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.

وأوضح في بيان له، الأربعاء، أن الملتقى يعقد تحت عنوان"الفتوى الإلكترونية ودورها في التنمية المستدامة"، بحضور الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، ولفيف من علماء الأزهر الشريف من مختلف القطاعات.

وبيّن مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الملتقى هو أولى لقاءات الملتقى الفقهيّ الدائم والمزمع عقده بصفة دورية (ربع سنوية)، حيث سيناقش الملتقى مدى إسهام الفتوى الإلكترونية في دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق أهداف خطّة التنمية المستدامة 2030 م، كما سيركز على جهود مركز الأزهر العالميّ للفتوى الإلكترونية وخططه المستقبلية في هذا الشأن.