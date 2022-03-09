الوداد المغربي يصل القاهرة لمواجهة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

كتب - محمد عبيد

وصلت مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الاربعاء ، بعثة فريق الوداد المغربي ، قادمة من كازابلانكا على طائرة خاصة، استعدادا لمواجهة الزمالك ، الجمعة المقبل ، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

قامت سلطات مطار القاهرة الدولي، بتسهيل كافة إجراءات وصول بعثة فريق الوداد المغربي ، عقب وصولها من كازابلانكا، من مبني الركاب رقم 2 بالمطار، مع الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة.

وكان الزمالك استأنف تدريباته على ملعب النادي تحت قيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني الجديد للفريق استعدادا لمباراة الوداد.

وبدأ فيريرا مهام عمله امس الثلاثاء، بالتواجد في ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي لقيادة المران، برفقة أسامة نبيه المدرب العام وروي أجواش المساعد و أندريه فيليب سوزا مدرب الأحمال وأيمن طاهر مدرب الحراس، وحرص محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق على تقديم لاعبي الفريق للمدير الفني.