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اجتماع لجنة الأزمة لأول مرة.. رئيس الوزراء: تبكير موعد معرض أهلا رمضان

03:50 م الأربعاء 09 مارس 2022
اجتماع لجنة الأزمة لأول مرة.. رئيس الوزراء: تبكير موعد معرض أهلا رمضان

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

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كتب- أحمد السعداوي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إننا نريد احتياطيًّا من السلع لا يقل عن 3 إلى 6 أشهر، المواطن هينزل في أي وقت وأي مكان هيلاقي السلع، كل ما تشتري هتلاقي السلع موجودة، عندنا فائض، ده شغل الدولة، حكومة وقطاع خاص.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، للاطمئنان على توافر السلع الأساسية خلال شهر رمضان وتداعيات الأزمة الروسية- الأوكرانية: كان عندنا احتياطي من القمح 4 أشهر؛ طب الناس قالت مصر هتعمل إيه؟ وخلّيني هنا أؤكد: مش محتاج أنزل أشتري أي شحنات إضافية، عندي احتياطي 4 أشهر، والقمح هنحصده محليًّا الشهر الجاي، ومش هنحتاج لآخر الشهر، مش محتاجين أي شحنات، هيبقى عندنا رصيد.

وتابع رئيس الوزراء: توسعنا في المنافذ لتوفير السلع بأسعار منخفضة، وكان فيه اجتماع امبارح، لأول مرة، للجنة الأزمة زي ما كان عندنا لجنة أزمة لكورونا.

واستطرد مدبولي: احنا داخلين على رمضان، كان مخطط تكون المعارض 24 مارس، سنبدأ الأسبوع المقبل في المحافظات عشان الأزمة، وهتستمر لنهاية رمضان، عشان ندي فرصة للناس تشتري.

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