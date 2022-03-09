برلماني يطالب الحكومة بسرعة التحرك لضبط الأسواق ومواجهة فوضى الأسعار

كتب- نشأت علي:

طالب النائب أحمد البنا، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، الحكومةَ بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، لمواجهة فوضى ارتفاع الأسعار التي تشهدها الأسواق حاليًّا.

وقال البنا، في تصريحات أدلى بها اليوم الأربعاء، إن هناك حالة من الفوضى في الأسعار بالأسواق نتيجة عدد من الأسباب؛ أولها جشع بعض التجار من ضعاف النفوس الذين ينتهزون أي تحركات عالمية تتعلق بأسعار السلع؛ ليقوموا بزيادة أسعار السلع في السوق المحلية، بالإضافة إلى غياب الرقابة والمتابعة الحكومية.

وأضاف عضو مجلس النواب: لا خلاف على أن أزمة التضخم الاقتصادي عالميًّا، سيكون لها آثار على أسعار السلع في مصر، وكذلك سيكون هناك آثار للأزمة الروسية- الأوكرانية، وما نتج عنها من ارتفاع بعض أسعار السلع عالميًّا؛ ولكن تلك الآثار ستكون خلال الفترة المقبلة.

وشدد النائب على ضرورة تفعيل دور الحكومة في الرقابة على الأسواق والإشراف والمتابعة على تحركات الأسعار، حتى لا يترك المواطن فريسة سهلة أمام جشع البعض من التجار.

وقال عضو مجلس النواب: من غير المقبول أن يتعرض المواطن إلى موجة كبيرة من ارتفاع الأسعار المختلفة مرة واحدة؛ خصوصًا مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم، الذي تزداد فيه احتياجات المواطن، لا سيما في السلع الغذائية والضرورية لكل بيت مصري.

وتساءل البنا عن دور الحكومة في حماية المواطن البسيط، الذي لا يملك سوى قوت يومه، مطالبًا بسرعة التحرك لضبط السوق، ووقف أي تلاعب من التجار في أسعار السلع.

وقال عضو مجلس النواب: لا يوجد أي مبرر لارتفاع أسعار بعض السلع بهذه الصورة؛ خصوصًا أن الحكومة أعلنت أن هناك احتياطيًّا كبيرًا من السلع الاستهلاكية اليومية.

ولفت البنا إلى أن الشحنات الجديدة المستوردة لم تصل بعد من الخارج بأسعار جديدة حتى يتم رفع الأسعار بهذه الصورة، قائلًا: ما يحدث الآن يؤكد أن هناك تلاعبًا كبيرًا من جانب التجار، في ظل غياب الرقابة الحكومة.