جمارك مطار القاهرة: ضبط 2750 كارت ذاكرة على جسد مدير عام قادم من البحرين

كتب- محمد عبيد:

قالت جمارك مطار القاهرة الدولي، في بيان لها اليوم الأربعاء، إنها أحبطت محاولة تهريب ٢٧٥٠ كارت ذاكرة وتليفونات وساعات وسماعات مع راكب كان يعمل مديرًا عامًّا بإحدى الوزارات، أخفاها داخل حقائبه وعلى جسده لتضليل رجال الجمارك، والعبور بالمضبوطات وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه .

وأضاف البيان: استوقف محمد نسيم أبو العز مأمور الجمرك، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب طائرة الخليج القادمة من البحرين، أحد الركاب وبمناظرة جواز سفره تبين أنه كان يعمل مديرًا عامًّا بإحدى الوزارات ومتعدد السفريات خلال فترات متقاربة، وبتفتيش حقائبه تلاحظ له وجود ما يشتبه أن يكون ساعات وتليفوناً.

وتابع البيان: وبتفتيش حقائب الراكب يدويًّا أسفر عن وجود ٥ تليفونات ماركة iPhone ، و١٢ ساعة، وسماعةAirpods ، وبتفتيشه ذاتيًّا تم ضبط ٢٧٥٠ كارت ذاكرة مختلف المساحة .

وأمر رأفت وهيب مدير الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي .