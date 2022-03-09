السيسي عن محاربة الإرهاب: قرارنا كان "نشتغل واحنا بنحارب"

كتب- أحمد السعداوي:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: عندما بدأت معركتنا مع الإرهاب في 2013 حتى شهور قليلة مَضَت؛ الناس كانت بتقول الموضوع هيفضل كده، هو الكابوس ده هياخدنا وياخد ولادنا، كنت واثق إن الشر لا يمكن أبداً ينتصر على الخير، مهما كانت بشاعة وقسوة عداونيتهم.. في النهاية الخير هينجح.

وأضاف السيسي، خلال حضوره فعاليات الندوة التثقيفية الـ35 للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء: كان من ضمن الكلام، يا ترى نحاربهم ونستنى، ولا نحاربهم ونبنيها.. القرار كان هنحاربهم ونبنيها، هنشتغل وإحنا بنقاتل، وماحدش كتير بيعمل كده، وده كان من فضل ربنا.

وتابع رئيس الجمهورية: ما تحقق قليل جدًّا من المستهدف والمطلوب.. ومع الظروف اللي بتمر إن المسار ده لو ماكنش موجود، كانت التكلفة هتكون الضعف، ده كان كله من دم ولادنا وأبنائنا من كل أسرة وكل مصر، الناس كانت بتقدم ومش شايفة غير إنها بتقدم ولادها، ومعدلات التقدم في الجيش والشرطة لم تتوقف لحظة، في أصعب الأوقات، لم يتوقف جندي ولا ضابط صف ولا ضابط، ويمكن المعدلات زادت، الحقيقة يعني الشعب اللي يعمل كده، ده بيبقى كرم من ربنا ولازم ربنا يساعده.. الحمد لله رب العالمين.

وخاطب الرئيس السيسي المصريين وحاضري احتفال يوم الشهيد والمحارب القديم: كنت عايزكم تسمعوا كلام أُسر الشهداء؛ كلام عجيب والله، إنهم يتكلموا كده.. باقول طالما فيه مشاعر وأُسر وزي ما انتم شايفين ناس كده، كلهم بُساط زينا.. اللي راح سند وضهر وضنى.. كل كلمة بتتقال كلمة طيبة، مستعدين نقدم أكتر، والأب يقول وأنا كمان، من فضلكم نحييهم.

وأضاف السيسي: الأغنية اللي فاتت بتتكلم عن أن الشهداء والمصابين اللي قدموا نفسهم عشان مصر تفضل.. وأنا قُلت قبل كده، العهد بيننا زي ما همَّ حرصوا إنها ماتضيعش، احنا كمان حريصين ونحرص على أنها تفضل موجودة بما يليق بدم كل شهيد.

وكان في استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله الاحتفال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أول محمد زكي، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من كبار رجال الدولة، وقادة القوات المسلحة.

وتحتفل مصر والقوات المسلحة في الـ9 من مارس من كل عام بـ"يوم الشهيد"، والذي يوافق ذكرى استشهاد الجنرال الذهبي الفريق أول عبد المنعم رياض، عام 1969، وهو وسط جنوده البواسل على جبهة قناة السويس أثناء حرب الاستنزاف.