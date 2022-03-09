اقتراح برلماني بتشكيل لجنة من "القوى العاملة" و"الرياضة" و"التعليم العالي" لتأهيل الشباب لسوق العمل

كتب- نشأت علي:

تقدم الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة، اليوم الأربعاء، إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، بشأن ملف البطالة في مصر، التي وصلت في الربع الأخير من العام الماضي إلى 7.4%، وتحركات الدولة للقضاء عليها نهائيًّا.

وأكد الهضيبي أن حل أزمة البطالة يأتي من خلال تسهيل الاستثمار وتشجيع المستثمرين لزيادة فرص العمل، والعمل على التوعية الأسرية للتربية الإيجابية الصحيحة للأجيال المقبلة، والعمل على تنظيم الأسرة لتخطي الزيادة السكانية.

وأوضح الهضيبي أن شباب مصر هم ثروتها الحقيقية، وتسعى الدولة للحفاظ عليهم، من خلال توفير فرص عمل مناسبة لهم في مختلف المجالات الصناعية والتجارية، كما يمكن دعم أفكار الشباب لفتح مشروعاتهم التنموية، مشيرًا إلى ضرورة توفير دورات تدريبية وتأهيلية للشباب لمختلف وظائف المستقبل مجانًا، وذلك عن طريق شركات متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وتابع عضو مجلس الشيوخ في اقتراحه: 4 حلول نهائية يمكن تنفيذها من خلال وضع خطة شاملة..

أولًا: تغيير سياسات التعليم من خلال تدريب الطلاب وتعزيز قدراتهم لتناسب متطلبات العمل، ثانيًا: خلق فرص عمل جديدة ومتنوعة من خلال توليد الوظائف وخلق فرص عمل متنوعة ووضع الاقتصاد على المسار الصحيح، من قِبل الحكومات في الدول، مما يسهم بشكل كبير في تقليل حجم فجوة الوظائف وهي الفرق بين عدد الوظائف الشاغرة وعدد العاطلين عن العمل، ثالثًا: دعم المشروعات الخاصة وتعزيز ريادة الأعمال من أبرز الآليات الجيدة لمواجهة مشكلة البطالة على المدى الطويل، من خلال تبني فكرة المشروعات الصغيرة التي تساعد على توفير الدخل للأفراد، كما يسهم دعم الشركات ورجال الأعمال للمشروعات والشركات الصغيرة في توفير فرص عمل، رابعًا نشر التوعية حول أهمية تنظيم النسل والقدرة على التخطيط والمباعدة بين الأحمال، وذلك يهدف إلى تحسين الوضع التعليمي العام للمرأة والمجتمعات المحلية.

وطالب الهضيبي في الاقتراح المقدم، وزارةَ القوى العاملة وحياة كريمة بتقديم كل الرعاية اللازمة للشباب بداية من توفير فرص العمل ومتابعة الأداء وتوفير كل برامج الحماية الاجتماعية لهم، إضافة إلى تشكيل لجنة من وزارة القوى العاملة والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة لدعم الشباب في توفير الدورات التدريبية والتأهيلية وفقاً لقدرات كل شاب ومختلف المجالات العملية وفرص العمل المناسبة لهم.