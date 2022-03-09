ضبط راكب يهرب زجاجات مخدرة فور وصوله من إيطاليا

كتب - محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، راكبا مصريا حاول تهريب زجاجات بداخلها سائل الكونترمال المدرج بجداول المخدرات، وذلك فور وصوله من إيطاليا، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

اشتبه عمر سالم مأمور الجمرك في أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب الطائرة الإيطالية القادمة من روما، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد سيد مأمور الجمرك ومحمد عبد المنعم رئيس القسم، ولم يتلاحظ لهما وجود أشياء مخالفة.

قام محمد الهادي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف أحمد أمين مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، وجد جاكيت خاص بالراكب موضوع فوق عربة حمل الحقائب، وبفحصه وجد به كيس بلاستيك بداخله ٦ عبوات بها سائل الكونترمال المدرج بجداول المخدرات تركيز ١٠٠ ملجم.

أمر أحمد سعد مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكب إلى النيابة لحيازته مواد مخدرة.