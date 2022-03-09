أنقذ عائلات عربية بأوكرانيا.. من هو البطل المصري "إسلام العشيري"؟ - صور وفيديو

كتب- أسامة علي:

نشرت السفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة، مقطع فيديو وصور، للشاب المصري إسلام العشيري، الذي أنقذ طفلين يمنيين علقا وسط الأزمة الدائرة هناك.

ويظهر الفيديو الذي تصل مدته إلى 37 ثانية، قيادة "العشيري" سيارته على طريق سريع، ويحمل في الكرسي الخلفي مجموعة من الأطفال، مع تشغيل أغنية "الغزالة رايقة"، في عربيته وهو راجع بالأطفال اليمنيين علشان يطمنهم ومايخافوش وسط صوت الصواريخ والقنابل على الطريق.

وقالت مكرم: "اسلام العشيري -٢٧ سنة - بطل مصري من الفيوم يعيش في أوكرانيا، سافر لمدينة " تشرنيجف اوبلست" من أكثر المدن اشتعالا علشان ينقذ أم أوكرانية وأطفالها الثلاثة اليمنيين، لما استغاث زوجها في اليمن، بعدها رئيس الوزراء في اليمن كلم إسلام يشكره على شجاعته".

تابعت: "اكتشفت وأنا باكلم إسلام إنه كمان أنقذ أم عراقية بولادها الأربعة في مدينة "بيلا تشيركاس" جنب "كييف"، وقبلها أنقذ مواطن سعودي مع زوجتي الأوكرانية اللي حامل في شهرها الثامن".

واختمم وزير الهجرة حديثها، قائلة : "ربنا يحميك يا إسلام"

وكانت وزارة الهجرة، أعلنت عن بطولة الشاب المصري إسلام العشيري المقيم في أوكرانيا، والذي أنقذ طفلين يمنيين علقا وسط الأزمة الدائرة هناك، والذي استجاب لاستغاثة أطلقها والد الطفلين الذي ترك عائلته في أوكرانيا وعاد لليمن قبل أن تنفجر الحرب هناك، ليبقى طفلاه "كريم" و"أمير" عالقين وسط إطلاق النار في بلدة ريفية بالقرب من مدينة كييف.