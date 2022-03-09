تعيين الدكتورة إيناس عصمت عبدالحميد عز خلفاً للنائب إبراهيم حجازي

كتب- نشأت علي:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قراراً بتعيين الدكتورة إيناس عصمت عبد الحميد عز أستاذ قسم إدارة المعلومات بالجامعة الألمانية بالقاهرة، عضواً بمجلس الشيوخ خلفاً للنائب الراحل إبراهيم حجازي، الذي وافته المنية في شهر يناير الماضي.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ تنص المادة ( 30) إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال 60 يوماً على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمدة عضوية سلفه.