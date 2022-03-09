السكة الحديد تكشف موعد الانتهاء من أعمال محطة بشتيل الجديدة

كتب- أسامة علي:

أعلنت هيئة السكك الحديدية، أنه بدءاً من بعد غد الجمعة الموافق 11 مارس 2022 اعتبار محطة "بشتيل المحطة" محطة انتهائية ومحطة قيام لخط المناشي / إيتاي البارود لتنفيذ أعمال تجديد وتعديل وتطوير السكة والإنشاءات المصاحبة لمحطة بشتيل الجديدة الجاري إنشائها بما فيها مسار قطارات خط المناشي والذي يتطلب دخول الجزء الخاص بمسارات قطارات الخط بمحطة بشتيل الجديدة والتي يتم إنشائها بشكل نموذجي على الطراز الفرعوني والتي ستمثل عند الانتهاء منه نقلة حضارية في مجال النقل ومحطة كبرى تساهم في تقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب

وأضاف البيان، أنه من المقرر الانتهاء من إعمال تجديدات السكة وانشاء محطة بشتيل الجديدة قبل نهاية العالم الحالي.

وأشار البيان إلى أنه السكة الحديد قامت بالتنسيق مع محافظة الجيزة، بتوفير وسائل النقل البديلة من أتوبيسات وميكروباصات لنقل الركاب من محطة بشتيل المحطة إلى محطة رمسيس والعكس .

وأكدت هيئة السكك الحديدية، أنه تم رفع كفاءة محطة بشتيل المحطة وتطوير كافة مرافقها من أرصفة ودورات المياه والاستراحات لتكون في جاهزية تامة لاستقبال الركاب، مشددة على إتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي تساهم في تسهيل حركة تنقل المواطنين من مرتادي القطارات على كافة خطوط السكك الحديدية .