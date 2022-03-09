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الجيزة: دعم قطاع النظافة بـ40 سيارة بعد صيانتهم

10:54 ص الأربعاء 09 مارس 2022
الجيزة: دعم قطاع النظافة بـ40 سيارة بعد صيانتهم

محافظة الجيزة

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كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، عن دعم قطاع النظافة، غداً الخميس، بـ40 سيارة نظافة تم إعادتهم مجددا إلى العمل.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك بعد إجراء صيانة شاملة وتوفير عشرات الملايين على الدولة بعد تكهينها وذلك بالجهود الذاتية، بالإضافة إلى سيارات وقلابات جديدة لدعم منظومة النظافة بالعديد من القطاعات الحيوية.

ومن المقرر، أن يحضر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة فعاليات بدء توزيع المعدات على القطاعات الشعبية ذات الكثافات السكانية العالية وذلك في إطار احتفالات محافظة الجيزة بعيدها القومي.

محافظة الجيزة دعم قطاع النظافة سيارات النظافة منظومة النظافة
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