بالأسماء والصور.. ننشر قائمة المكرمات في احتفالية المرأة المصرية بحضور قرينة الرئيس

لقبوها بـ"جدة الشيوعية".. من هي أول امرة دعت للاحتفال بيوم المرأة؟

في اليوم العالمي للمرأة.. 9 نساء الأكثر تأثيرا في العالم

القاهرة - أ ش أ:

كرمت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، اليوم الثلاثاء، عددًا من الرموز والنماذج المصرية الملهمة، وذلك على هامش الاحتفال بيوم المرأة المصرية الذي عقد تحت شعار "المرأة المصرية أيقونة النجاح".

وقامت السيدة انتصار السيسي، بتكريم الدكتورة الراحلة عبلة الكحلاوي والتي كانت من رائدات العمل الخيري في مصر حيث أسست جمعية الباقيات الصالحات لرعاية الأطفال الأيتام ومرضى السرطان وكبار السن من مرضى الزهايمر وتسلمت الجائزة ابنتها رودينا ياسين محمد بسيوني.

كما قامت بتكريم اسم أنيسة حسونة الرئيس التنفيذي لمستشفى "الناس" الخيري لعلاج الأطفال بالمجان ومن أهم النساء المحاربات لحقوق المرأة المصرية، والسيدة ليلى هاني سالم عضو مجلس الأمناء لمستشفى "بهية" التي تعالج السيدات اللاتي يعانين من الإصابة بسرطان الثدي بالمجان ومدافعة نشطة للغاية عن حقوق الحيوان.

كما كرمت قرينة رئيس الجمهورية، السيدة الراحلة علا لطفي غبور والتي كرست حياتها للعمل الخيري فتبنت فكرة إنشاء مستشفى متخصص لعلاج أورام الأطفال إلى أن تم افتتاح 75375، كما أسست أيضا جمعية أصدقاء معهد الأورام وغيرها من المبادرات والجمعيات وتسلمتها ابنتها الأستاذة دينا رؤوف كمال حنا غبور .

كما كرمت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية كلا من الأتي أسمائهن:

الفنانة رجاء حسين، واحدة من أفضل فنانات مصر قدمت العديد من الأعمال الفنية متنوعة بين مسلسلات وأفلام ومسرحيات.

الكاتبة الصحفية الدكتورة فاطمة سيد أحمد، واحدة من أعلام الصحافة المصرية وأول محررة عسكرية عملت على توثيق ملف القوات المسلحة في أكبر الصحف المصرية وعضو الهيئة الوطنية للصحافة .

السيدة ديانا سعد جرجس، مؤسسة مبادرة شجرة التوت لدمج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في المشهد الفني والثقافي في مصر وتوفير بيئة آمنة لهم للتعبير من خلال التعليم الفني والثقافي وفرص المشاركة الفنية ونشر الوعي .

المخرجة الكبيرة إنعام محمد علي، واحدة من ابرز مخرجات جيلها والتي تيم تكريمها تقديرا لمشوارها الإبداعي الطويل ودورها البارز في دعم أهم القضايا والتعبير عنها على الشاشة .

السيدة أمل الزناتي أحمد، وهي إحدى النماذج النسائية الملهمة والتي تجسد صورة جديدة من صور الكفاح التي يسترها دوما ذوي الهمم فقد قهرت الظروف واتجهت للعمل في مهنة صيانة الجرارات وحققت فيها نجاحا لافتا .

الإعلامية سهير شلبي، حيث عملت لفترة طويلة في التليفزيون المصري وقدمت العديد من البرامج الحوارية وبرامج المنوعات التي أثرت التلفزيون المصري وتركت بصمة لدى المصريين .

السيدة تهاني عزت عطية، رئيس جمعية الملاك الصغير وصاحبة بصمة خاصة في مجال العمل الخيري، ونظرا لظروف مرضها تتسلم الجائزة بنيابة عنها المهندسة نشوى احمد وائل .

السيدة فاتن صلاح الدين حسن، إحدى نماذج الفتيات الناجحات من صعيد مصر حيث قامت بالتوجه إلى مجال جديد عن طريق إعادة تدوير مخلفات الموز المنتشرة في البيئة المحلية في محافظة أسوان لإنتاج أدوات منزلية .

الفنانة فردوس عبد الحميد إحدى أهم فنانات جيلها وصاحبة رصيد فني كبير في السينما والمسرح والدراما .

السيدة عزة محمد سمير ، كرست حياتها في التطوع لخدمة المجتمع لأكثر من 25 عاما لتقديم حياة أفضل للأطفال والشباب الأقل حظا وقامت بتأسيس جمعية نداء لإعادة تأهيل الأطفال الذين يعانون من اضطرابات التواصل الحسي وهي الجمعية الأولى في مصر التي تقدم تأهيل متكامل للأطفال التي تمت لهم زراعة قوقعة لتعلمهم كيفية التخاطب دون استخدام لغة الإشارة .

اللاعبة هنا أيمن جودة، لاعبة تنس الطاولة وهي أول لاعبة مصرية تتصدر التصنيف العالمي للناشئات تحت 15 عاما وقد وصفها الاتحاد الدولي للعبة بأنها صنعت معايير غير مسبوقة وتعيد كتابة تاريخ اللعبة في قارة أفريقيا .

السيدة سهير عبد القادر مصطفى ، رئيس ملتقى مؤسسة "أولادنا" لفنون ذوي القدرات الخاصة والأمين العام لمهرجان سينما الأطفال .

الدكتورة زينب سامي علي ، منسق مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الغربية .

الفنانة صفاء أبو السعود، صاحبة المواهب المتعددة والشاملة وساهمت في رسم البهجة وأحلام الطفولة والشباب بما قدمته من أغاني واستعراضات .

الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد، واحدة من كتاب الصحفيين وأحد ابرز الداعمين للدولة وجزء من مشهد عظيم لثورة 30 يونيو المجيدة ونظرا لظروف مرضها الشديد تتسلم الجائزة نيابة عنها الأستاذة سوسن محمود الدسوقي .

السيدة هبة مرسى أحمد ، أخصائية التمريض بوحدة العزل ووحدة العناية المركزة في مستشفيات جامعة المنوفية.

الفنانة نيللي، أحد أهم الفنانات ومن أجمل من قدم الاستعراضات والفوازير في مصر والوطن العربي.