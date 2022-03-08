رئيس الإنجيلية لسفير هولندا: مصر تدعم قيم الدولة المدنية

كتب مينا غالي

استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، السفير هان موريتس، سفير هولندا في مصر.

وقدم رئيس الإنجيلية عرضًا لنشاط الطائفة الإنجيلية خلال الوقت الماضي، كما استعرض قيادات الهيئة الإنجيلية أنشطة الهيئة بوحداتها المختلفة ومشاركاتها في المبادرات الرئاسية في مختلف المحافظات.

وقال رئيس الإنجيلية في كلمته: "إن الدولة المصرية تقوم بدور تاريخي في دعم ثقافة المواطنة، وحرية العبادة، ورؤيتها الشاملة لحقوق الإنسان، كما تشهد الدولة المصرية في عهد القيادة السياسية، خطوات ثابتة نحو تأصيل قيم الدولة المدنية الحديثة".

ومن جانبه، أشاد السفير الهولندي بنشاط الطائفة والهيئة الإنجيلية في المجتمع المصري، كما أكد على اعتزازه الكبير بدورهما الوطني والتنموي في خدمة المصريين دون تمييز".

وشارك في اللقاء من قيادات الهيئة القبطية الإنجيلية، ممتاز بشاي، نائب رئيس الهيئة الإنجيلية، وسميرة لوقا، رئيس أول قطاع الحوار بالهيئة الإنجيلية، ومارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية، ومايكل الضبع، رئيس قطاع التمويل والاستثمار.