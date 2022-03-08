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برلمانية: جمعنا 60 توقيعًا لمشروع "مناهضة العنف ضد المرأة"

06:32 م الثلاثاء 08 مارس 2022
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    جمعنا 60 توقيعًا لمشروع ''مناهضة العنف ضد المرأة
  • عرض 5 صورة
    جمعنا 60 توقيعًا لمشروع ''مناهضة العنف ضد المرأة
  • عرض 5 صورة
    جمعنا 60 توقيعًا لمشروع ''مناهضة العنف ضد المرأة
  • عرض 5 صورة
    جمعنا 60 توقيعًا لمشروع ''مناهضة العنف ضد المرأة
  • عرض 5 صورة
    جمعنا 60 توقيعًا لمشروع ''مناهضة العنف ضد المرأة
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كتب - مينا غالي:

تصوير - هاني رجب:

قالت النائبة نشوي الديب عضو مجلس النواب، إنها نجحت في جمع 60 توقيعا لمشروع قانون لمناهضة العنف ضد المرأة، لافتة إلى أن مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف ضد النساء متوقع إحالته قريبًا إلى اللجنة التشريعة.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي بأحد فنادق القاهرة اليوم: الظرف الذي نعيشه الآن هو ظرف مختلف، فالدولة مهتمة بقضايا المرأة، والدليل علي ذلك وصول المرأة لمناصب لم تصل لها المرأة مثل اعتلائها منصة القضاء والحصول علي منصب المحافظ.

وتابعت: هذا القانون ليس قاصرا علي المرأة ولكنه يركز علي قضايا العنف للنساء والأطفال والرجال أيضا.

وواصلت أن مشروع القانون اقترح إنشاء مركز لحماية المعنفات ومراكز تأهيل لمرتكبي قضايا العنف وتخصيص شرطة وخط ساخن لتعامل مع قضايا العنف، بالإضافة إلى إنشاء محاكم ونيابات للتعامل مع هذه القضايا.

مجلس النواب مناهضة العنف ضد المرأة نشوي الديب اللجنة التشريعة المرأة
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