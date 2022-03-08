القوات المسلحة تنعى شهداء الواجب بقوات حفظ السلام المصرية بدولة مالي

كتب- محمد سامي:

نعت القوات المسلحة، ببالغ الحزن شهداء الواجب بقوات حفظ السلام المصرية بدولة مالي إثر إنفجار عبوة ناسفة أثناء تنفيذ إحدى المهام.

وأسفر الحادث عن استشهاد 2 وإصابة 4 درجات أخرى من قوات حفظ السلام المصرية، ويجرى حالياً اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

وإذ تقدم القوات المسلحة بخالص التعازى والمواساة، داعين الله عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان، مع خالص تمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل.

وأكدت القوات المسلحة، أن دورها فى حفظ الأمن والسلم الدوليين ينبع من إيمانها التام بأهمية السلام والعيش المشترك والقضاء على الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة.