هل ترتفع أسعار الكهرباء قبل يوليو 2022؟.. مصدر يوضح

كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن أسعار الكهرباء المعلنة لن تتغير ولن يتم التراجع عنها لحين انتهاء خطة رفع الدعم في 2025 على الرغم من ارتفاع أسعار خام برنت لما يزيد على ١٤٠ دولارًا للبرميل الواحد؛ مما يمثل عبئاً كبيراً على موازنة الدولة المصرية بسبب تأثيرات الحرب الروسية- الأوكرانية على أسعار الكهرباء.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الثلاثاء، إنه تم إعلان أسعار الكهرباء للجميع منذ عام 2020 وحتى 2025، مشيرًا إلى أن هناك خطة ترشيد دعم الكهرباء بدأت منذ عام 2015، وكان مخططاً أن تنتهي في يوليو 2019 بتحرير الأسعار من الدعم بشكل كامل، ومحاسبة المواطن بسعر تكلفة الكيلووات، ومع ارتفاع سعر الدولار خلال عام 2017، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمدّ خطة رفع الدعم إلى 8 سنوات بدلًا من 5، لتخفيف العبء عن المواطنين.

وشدد المصدر على أنه بالفعل وضعت الوزارة خطة تمتد عملية رفع الدعم فيها حتى يوليو 2021- 2022، ثم أتت جائحة كورونا التي أثرت اقتصاديًّا على المواطنين فتم مد فترة رفع الدعم ثلاث سنوات أخرى لتنتهى في 2025، مؤكداً أن الدولة ما زالت تدعم الطاقة الكهربائية بما يساوي 76 مليار جنيه.

واستبعد المصدر وقف أية زيادات مرتقبة على شرائح استهلاك الكهرباء خلال الفترة المقبلة بوجه خاص على الرغم من وجود مطالبات بذلك، حيث طالب عدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ عرض تشكيل لجنة مشتركة لدراسة تكلفة إنتاج الكهرباء والسعر العادل لبيعها للمواطنين، مطالبين الوزارة بالتخفيف على كاهل المواطنين، والانحياز لمبدأ العدالة الاجتماعية بضم ثلاث شرائح؛ الأولى كل منهم في شريحة واحدة على أن تكون استهلاك من صفر وحتى 200 كيلووات شهريًّا بشريحة واحدة بسعر الشريحة الأولى.