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وزير الزراعة يبحث جهود تنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والأعلاف

11:24 م الإثنين 07 مارس 2022
وزير الزراعة يبحث جهود تنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والأعلاف

السيد القصير

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كتب- أحمد مسعد:

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا مع قيادات الوزارة المعنية بالثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة.

وقالت وزارة الزراعة، في بيان لها، الأحد، إن الإجتماع تناول جهود الدولة في مجال تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتطوير وتنمية البحيرات والإستزراع السمكى وذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين من اللحوم والدواجن والأسماك والالبان ومنتجاتها.

ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من المفرخات السمكية الجارى تطويرها وانشاؤها بالبحيرات وكذلك الاقفاص البحرية وعرضها للاستثمار وأيضا منظومة الأعلاف السمكية.

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