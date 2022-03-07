حدث في 8 ساعات| موعد وشرط تطبيق رسوم النظافة الجديدة وحالة مصابي الملاريا

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر، الاثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية أبرزها، موافقة مجلس النواب اليوم الاثنين من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل قانون الإصلاح الزراعي، ومطار القاهرة يستقبل طائرة المصريين القادمين من بولندا بعد إجلائهم من أوكرانيا، وموعد وشرط تطبيق رسوم النظافة الجديدة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

مصدر بالصحة يكشف حالة المصابين بالملاريا بعد عودتهم من الكاميرون

كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان، عن تحسن حالة المصابين بمرض الملاريا، والذين أصيبوا بها خلال تواجدهم في الكاميرون لحضور مباريات بطولة الأمم الأفريقية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

- وزارة التموين: تخفيضات الأوكازيون من 30- 50%

قال أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية ‏المتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد المحال التي تشارك في التصفية ‏الأولى الموسمية لعام 2022 (الأوكازيون) وصلت إلى 3790 محال ‏متنوع ما بين الملابس والأحذية والأدوات المنزلية أيضا.

للتفاصيل.. اضغط هنا

- مطار القاهرة يستقبل طائرة المصريين القادمين من بولندا بعد إجلائهم من أوكرانيا

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، طائرة شركة "إيركايرو" التابعة لوزارة الطيران المدني، قادمة من بولندا وعليها 174 راكباً، والتي تم تخصيصها لعودة المصريين المتواجدين في بولندا إلى أرض الوطن.

للتفاصيل.. اضغط هنا

- طن العلف يرتفع 200 جنيه في 24 ساعة.. تعرف على آخر التحديثات

ارتفعت سعر طن الأعلاف خلال تعاملات أمس الأحد، 200 جنيه، مقارنةً بسعر أول من أمس السبت، حسب آخر تحديثات البورصة وَفق الصورتَين المرفقتَين.

للتفاصيل.. اضغط هنا

- يُصدرها رئيس الوزراء.. موعد وشرط تطبيق رسوم النظافة الجديدة

كشف الدكتور ياسر محجوب، مدير إعادة هيكلة قطاع المخلفات بوزارة البيئة، موعد وشرط تطبيق رسوم النظافة الجديدة التي تم إقرارها وفقا للائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات.

للتفاصيل.. اضغط هنا

- انتقل إليه أهالي السكر والليمون.. أبرز معلومات عن "كمبوند الخيالة"

بدأت محافظة القاهرة نقل سكان أهالي المناطق العشوائية أبرزها السكر والليمون وحوش الغجر والجيارة المناطق الملاصقة لسور مجرى العيون بمصر القديمة إلى "كمبوند الخيالة" الذي أقامته الدولة بديلًا للعشوائيات.

للتفاصيل.. اضغط هنا

- بعد الطقس الحار.. الأرصاد: انخفاض حرارة ملحوظ يبدأ في هذا الموعد

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتعرض لانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يصل لـ6 درجات، الخميس المقبل.

للتفاصيل.. اضغط هنا