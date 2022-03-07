"البحوث الإسلامية" يبدأ المرحلة الثانية لاختيار مبعثي رمضان للخارج

كتب- محمود مصطفى:

عقد مجمع البحوث الإسلامية، الاثنين، الاختبارات الشفوية لمسابقة الابتعاث لشهر رمضان للعام الحالي لدول العالم، وذلك بحضور رئيس جامعة الأزهر وبعض عمداء وأساتذة الكليات.

وقال الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن اختيار مبعوثي الأزهر الشريف إلى دول العالم يتضمن عدة مراحل تبدأ بالاختبارات التحريرية ثم الشفوية تليها المقابلات الشخصية كمرحلة نهائية، حيث يتم تسجيل المقابلات الشفوية والشخصية لتحقيق مبدأ الشفافية بين الجميع، مشيرًا إلى أن المجمع يستهدف من خلال هذه الاختبارات اختيار أفضل المتقدمين من وعاظ الأزهر لأداء هذه المهمة؛ لتمثيل الأزهر الشريف في مختلف دول العالم، طوال شهر رمضان المبارك.

وأضاف عياد في بيان له، الاثنين، أن مبعوثي الأزهر الشريف تقع عليهم مسؤولية كبيرة في أداء شعائر الشهر الكريم، فضلًا عن دورهم في تصحيح المفاهيم المغلوطة التي شوهتها الجماعات المتطرفة، ونشر ثقافة التسامح واليسر، ومواجهة التحديات المعاصرة التي تختلف باختلاف المجتمعات والدول والثقافات؛ مما يستدعي أن يكون على قدر عال من الثقافة والمعرفة.