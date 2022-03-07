حصص إضافية أسبوعيًا.. خطة الأزهر لمعالجة تأخر طلاب الإعدادية في القراءة والكتابة
كتب - محمود مصطفى:
وضع الأزهر الشريف، خطة للتعامل مع طلاب المرحلة الإعدادية بالمعاهد الأزهرية المتأخرين في القراءة والكتابة.
وتضمنت الخطة التي حصل مصراوي على نسخة منها، على أن تستمر لمدة شهر بدءا من 1 مارس وحتى الـ 30 من أبريل المقبل.
وتضمنت الخطة ما يلي:
- تقوم كل إدارة تعليمية بحصر الطلاب المتأخرين في القراءة والكتابة بالتنسيق مع التعليم الإعدادي بالمنطقة.
- يخصص لطلاب المتأخرين في القراءة والكتابة ثلاث حصص أسبوعيًا، على أن تكون مدتها متزامنة مع حصص "الإملاء والإنشاء والحفظ".
وشملت الخطة ما يلي:
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