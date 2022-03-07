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حصص إضافية أسبوعيًا.. خطة الأزهر لمعالجة تأخر طلاب الإعدادية في القراءة والكتابة

09:19 م الإثنين 07 مارس 2022
حصص إضافية أسبوعيًا.. خطة الأزهر لمعالجة تأخر طلاب الإعدادية في القراءة والكتابة

المعاهد الازهرية

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كتب - محمود مصطفى:

وضع الأزهر الشريف، خطة للتعامل مع طلاب المرحلة الإعدادية بالمعاهد الأزهرية المتأخرين في القراءة والكتابة.

وتضمنت الخطة التي حصل مصراوي على نسخة منها، على أن تستمر لمدة شهر بدءا من 1 مارس وحتى الـ 30 من أبريل المقبل.

وتضمنت الخطة ما يلي:

- تقوم كل إدارة تعليمية بحصر الطلاب المتأخرين في القراءة والكتابة بالتنسيق مع التعليم الإعدادي بالمنطقة.

- يخصص لطلاب المتأخرين في القراءة والكتابة ثلاث حصص أسبوعيًا، على أن تكون مدتها متزامنة مع حصص "الإملاء والإنشاء والحفظ".

وشملت الخطة ما يلي:

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الأزهر الشريف طلاب الإعدادية المعاهد الأزهرية

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