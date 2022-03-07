خالد سرور: فاروق حسني أحد قامات الإبداع العالمية

(مصراوي):

ألقى الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، كلمة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، نيابة عنها، في حفل توزيع جوائز مؤسسة فاروق حسني، الذي انطلقت فعالياته منذ قليل، نظرا لوجودها في جولة بصعيد مصر.

وقال سرور: "نلتقي اليوم في حدث ثقافي ولد كبيراً لأن خلفه أحد رجال مصر المخلصين الفنان القدير فاروق حسني الذي نقش اسمه في تاريخ مصر الثقافي والتنويري لما أسهم به فكرًا وإبداعًا سواء فترة توليه حقيبة وزارة الثقافة المصرية أو ما بعدها حيث ظل مهموماً بمسؤلياته تجاه الحياة الثقافية فأسس مؤسسته الخاصة للثقافة والفنون وأنشأ متحفه الخاص كذلك، ولا يغيب أبدا عن دعم وحضور الأحداث المهمة".

وأضاف: "هذا التعاون بين وزارة الثقافة المصرية ومؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون نموذجاً يحتذى للتعاون الفاعل والبناء من المؤسسة الحكومية لإنجاح هذه الاحتفالية وتقديراً لمكانة وتاريخ الفنان الكبير فاروق حسني أحد قامات الإبداع المصرية والعربية والعالمية ممن تركوا بصماتهم واضحة وجلية في فضاءات الثقافة والفكر والفنون".