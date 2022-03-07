بعد الطقس الحار.. الأرصاد: انخفاض حرارة ملحوظ يبدأ في هذا الموعد

كتب- محمود مصطفى:

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتعرض لانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يصل لـ6 درجات، الخميس المقبل.

وأضافت "غانم"، في تصريحات لمصراوي، اليوم الاثنين، أن الأجواء الشتوية ستعود مرة أخرى بدءًا من الخميس وحتى بداية الأسبوع المقبل، وتصل فيها درجة الحرارة إلى 17 على القاهرة الكبرى، وتكون الأجواء مائلة للبرودة خلال فترات النهار، وشديدة البرودة ليلا، مع وجود نشاط للرياح على أغلب مناطق الجمهورية، ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وشددت على الاستمرار في ارتداء الملابس الثقيلة خلال فترتي الليل والنهار، مشيرة إلى أن التخفيف من الممكن أن يصيب بنزلات البرد.

وأوضحت، إن حالة الطقس غدًا تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة بمقدار من درجتين إلى ثلاثة درجات، وتتأثر البلاد برياح جنوبية شرقية على أغلب أنحاء الجمهورية، وهو السبب في ارتفاع درجات الحرارة.

وأضافت، يسود غدًا طقس دافئ على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري خلال فترات النهار، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، وتنخفض درجة الحرارة بشكل ملحوظ خلال فترات الليل، ليسود طقس شديد البرودة على كافة مناطق الجمهورية في الساعات المتأخرة من الليل، والأولى من الصباح الباكر.

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