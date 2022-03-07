الجريدة الرسمية تنشر قرارًا بتعديل اسم شارع في الشرقية

(مصراوي):

قرر اللواء ممدوح غراب محافظ الشرقية تعديل شارع بقرية كفر شعبان التابعة للوحدة المحلية بشلشلمون بمركز منيا القمح.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، صباح الاثنين، قرار محافظة الشرقية بتعديل الشارع الوارد بالمخطط التفصيلي لقرية كفر شعبان بالوحدة المحلية بشلشلمون بمركز منيا القمح، بإلغاء الجزء المار بقطعة الأرض ملك المواطن أحمد عبدالجليل متولي محمد، لعدم خلق قطعة حبيسة، وجميع المباني تطل على شوارع قائمة، مع الالتزام بأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008.