انتقل إليه أهالي السكر والليمون.. أبرز معلومات عن "كمبوند الخيالة"

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

بدأت محافظة القاهرة نقل سكان أهالي المناطق العشوائية أبرزها السكر والليمون وحوش الغجر والجيارة المناطق الملاصقة لسور مجرى العيون بمصر القديمة إلى "كمبوند الخيالة" الذي أقامته الدولة بديلًا للعشوائيات.

وتعتبر "الخيالة" مدينة سكنية متكاملة الخدمات "كمبوند" ينتقل إليها سكان العشش والعقارات العشوائية التي سيتم إزالتها من قلب القاهرة التاريخية، وتضم وحدات سكنية كاملة المرافق والخدمات ومؤثثة بالفرش والأثاث.

ويرصد (مصراوي) أبرز المعلومات عن كومبوند الخيالة كالتالي:

1- يعد واحدًا من المشروعات الكبرى التي أقامتها الدولة كسكن بديل للعشوائيات كالأسمرات ومعًا والمحروسة وأهالينا وغيرها.

2- توجد المدينة في حي البساتين على مساحة 40 فدانًا تقريبًا.

3- تضم كافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة مستقرة للسكان حيث يضم مدرسة على مسطح 2700 م2 تقريبًا.

4- تضم الخيالة مركزًا للشباب على مسطح 6700 م2 تقريبًا.



5- يتكون الكمبوند من 42 عمارة سكنية عبارة عن أرضي و9 أدوار متكررة بإجمالي 2268 وحدة سكنية.

6- يخدم كل عمارة 2 أسانسير.

7- منطقة خدمات تضم (مسجد – كنيسة – مركز إسعاف – نقطة شرطة – نقطة إطفاء – مكتب بريد – حديقة عامة).