"قانون هايل".. وكيل البرلمان يشيد بتعديلات "الإصلاح الزراعي"



كتب- نشأت علي:

قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن تعديلات قانون الإصلاح الزراعي تمثل أهمية كبيرة، واصفا: "قانون هايل".

وأوضح أبو العينين، أن أهمية التعديل في أنه يعمل على تصفية الكثير من التشابكات بين هيئة الإصلاح الزراعي وكافة مؤسسات الدولة مثل المحليات والأوقاف.

وقال وكيل مجلس النواب: أسمى ما في القانون أنه يعطي السلطة في إسقاط المديونيات عن كافة الأجهزة، بما يمكن من إعادة تخصيصها لصالح العديد من المشروعات وفي مقدمتها مشروع حياة كريمة.

وأكد النائب محمد أبو العينين، أن تعديل قانون الإصلاح الزراعي، يؤهل جهات الاختصاص في تحديد الملكية والتخصيص للجهات التي تحتاج إلى أراضي.

وطالب وكيل البرلمان، بضرورة مراعاة صغار الفلاحيين، خصوصا من الذين حصلوا على هذه الأراضي في ضوء قانون الإصلاح الزراعي.