لعدم اكتمال النصاب القانوني.. الصحفيين تجدد دعوتها للاجتماع الثاني للجمعية العمومية ١٨ مارس

كتب- مينا غالي:

جدد مجلس نقابة الصحفيين، دعوته للأعضاء لعقد اجتماع الجمعية العمومية الثاني يوم ١٨ مارس الجاري نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني في المرة الأولى.

ووجه مجلس نقابة الصحفيين خطابا للأعضاء اليوم قال فيه: نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني، يدعو مجلس نقابة الصحفيين الزملاء المقيدين في جدول المشتغلين للاجتماع العادي الثاني للجمعية العمومية للنقابة في الساعة العاشرة من صباح الجمعة ١٨ مارس ٢٠٢٢، وذلك إعمالا لنص المواد ٣٣ و٣٤ و٣٥ من قانون النقابة رقم ٧٦ لسنة ١٩٧٠.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية للنقابة ما يلي:

التصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة في مارس 2021م.

التصديق على تقرير مجلس النقابة عن الفترة من مارس 2021 حتى فبراير 2022م.

اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2020م، وكذلك للسنة المنتهية في 31/12/2021م وإقرار مشروع الميزانية التقديرية لسنة 2022م.

ما يستجد من أعمال.