يُصدرها رئيس الوزراء.. موعد وشرط تطبيق رسوم النظافة الجديدة

الدكتور ياسر محجوب، مدير إعادة هيكلة قطاع المخلفات

كتب- محمد نصار:

كشف الدكتور ياسر محجوب، مدير إعادة هيكلة قطاع المخلفات بوزارة البيئة، موعد وشرط تطبيق رسوم النظافة الجديدة التي تم إقرارها وفقا للائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات.

وقال محجوب، في تصريح لمصراوي، اليوم الاثنين، إن اللائحة التنفيذية جاءت لتضع الأسس والقواعد التي سيتم على أساسها تقدير رسوم النظافة في المنظومة الجديدة.

وأضاف مدير إعادة هيكلة قطاع المخلفات بوزارة البيئة أن تحديد قيمة رسوم النظافة الجديدة حسب شرائح استهلاك الكهرباء جاء لمراعاة البعد الاجتماعي وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.

وأشار الدكتور ياسر محجوب إلى أن إقرار الرسوم الجديدة التي سيتم تطبيقها سيكون بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزيري التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وتابع: سيقدم وزير التنمية المحلية عرضا لرئيس الوزراء حول رسوم النظافة فيما يخص المحافظات، وسيقدم وزير الإسكان عرضا بشأن الرسوم فيما يتعلق بالمدن الجديدة.

وأكد أنه عقب تلقي رئيس الوزراء لعرضي التنمية المحلية والإسكان بشأن الرسوم سيتخذ قراره بشأنها.

وشدد على أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تركزت على عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية وأن يرى المواطن أولا الفارق بين المنظومة الجديدة والوضع قبلها.

واستطرد محجوب: ما حدث هدفه إعادة هيكلة المنظومة وتوحيد الموارد المالية وتوجيهها للقطاع الخاص للقدرة على تنفيذ منظومة جيدة تنعكس على نظافة الشوارع والجمع من الوحدات السكنية والتجارية ليشعر المواطن بفارق على الأرض.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر القرار رقم 722 لسنة 2022 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020.

وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 22 فبراير 2022 الصادر يوم الثلاثاء 1 مارس، ونص على أن يعمل باللائحة من اليوم التالي لتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

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