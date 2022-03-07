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طن العلف يرتفع 200 جنيه في 24 ساعة.. تعرف على آخر التحديثات

03:52 م الإثنين 07 مارس 2022
طن العلف يرتفع 200 جنيه في 24 ساعة.. تعرف على آخر التحديثات

الأعلاف الحيوانية

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كتب- أحمد مسعد:

ارتفعت سعر طن الأعلاف خلال تعاملات أمس الأحد، 200 جنيه، مقارنةً بسعر أول من أمس السبت، حسب آخر تحديثات البورصة وَفق الصورتَين المرفقتَين.

وتسود بعض التوقعات باحتمالية أن ترتفع أسعار الأعلاف خلال الفترة المقبلة في ظل الحرب الروسية- الأوكرانية؛ خصوصاً أنه يتم الاعتماد على استيراد مستلزمات الإنتاج اللازمة للأعلاف من الخارج.

وجاءت آخر تحديثات البورصة كالتالي:

أسعار منتجات نماء "أعلاف نماء لدجاج التسمين"

سوبر بلدي 23%- 10200

سوبر نامي 21%- 10125

سوبر ناهي 19%- 10025

بادي نامي21%- 9800

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الاعلاف أسعار الأعلاف الحرب الروسية الأوكرانية استيراد مستلزمات الإنتاج

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