مطار القاهرة يستقبل طائرة المصريين القادمين من بولندا بعد إجلائهم من أوكرانيا

القاهرة- أ ش أ:

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، طائرة شركة "إيركايرو" التابعة لوزارة الطيران المدني، قادمة من بولندا وعليها 174 راكباً، والتي تم تخصيصها لعودة المصريين المتواجدين في بولندا إلى أرض الوطن، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإجلاء المصريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى الدول الأوروبية المجاورة بعد الأحداث الروسية الأوكرانية.

وخصصت إدارة الحجر الصحي في مطار القاهرة برئاسة الدكتور حازم حسين طاقم طبي لفحص الركاب المصريين ، وإجراء التحاليل لمن لا يحمل شهادة تطعيم ضد فيروس كورونا، ويقوم الطبيب بفحص الركاب ومتابعة حالتهم الصحية.