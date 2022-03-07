اعرف الفرق.. الصحة العالمية: طريقة واحدة للتمييز بين كورونا والأنفلونزا

وزيرة الهجرة تشارك في نقاش حول تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية على

صور - مساعد وزير العدل للمحاكم المتخصصة: القضاء أصبح يلعب دورًا هامًا

نقل 1660 أسرة.. بيان من محافظة القاهرة بشأن إزالة 3 مناطق كاملة بمصر

كتب- أحمد جمعة:

قال المكتب الإقليمي لمنطقة شرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية إن أعراض فيروس كورونا المستجد قد تتشابه مع أعراض الأنفلونزا.

وشدد مكتب المنظمة الإقليمي على أهمية الأخذ في الاعتبار الحقائق التالية:

1- الطريقة الوحيدة للتأكد أي من الفيروسين أصابتك عدواه هي إجراء اختبار كوفيد.

2- حالات الإصابة المشتركة بالأنفلونزا وكوفيد معا نادرة نسبيا.

3- أنت بحاجة إلى تلقي لقاحي كوفيد-19 والأنفلونزا للحماية من كلا الفيروسين.

4- فقدان حاسة التذوق أو الشم أو كلتيهما وضيق التنفس هما العرضان الأكثر دلالة على الإصابة بكوفيد.

5- المضادات الحيوية ليست فعالة ضد كوفيد ولا ضد الأنفلونزا، لكن بعض المرضى ذوي الأعراض الوخيمة يصابون بعدوى بكتيرية مصاحبة، وقد يستدعي ذلك علاجهم بمضادات حيوية يصفها لهم طبيب مختص.

6- الوسيلة الأكثر فعالية لتحمي نفسك من كوفيد والأنفلونزا هي الحصول على اللقاحين المضادين لكل منهما.

7- تعمل نفس التدابير الوقائية بفعالية مع كل من كوفيد والأنفلونزا، لذا ارتد الكمامة، واغسل يديك، وحافظ على التباعد البدني، واحرص على تهوية المكان، واعزل نفسك إذا كنت تشعر بالتعب، واحصل على التطعيم.