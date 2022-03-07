أكثر الكلمات إنتشاراً

ارتفاع الأسعار فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

إعلان

خبيران في جراحة الأذن وزراعة الكبد بالمعادي العسكري

02:31 م الإثنين 07 مارس 2022
خبيران في جراحة الأذن وزراعة الكبد بالمعادي العسكري

مجمع المعادي الطبي العسكري

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب


كتب- محمد سامي:

يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادي الأستاذ الدكتور أرنولد ديفيز أستاذ جراحات الأذن الدقيقة وقاعدة الجمجمة وزراعة القوقعة بالمستشفى الجامعي بمرسيليا وذلك في الفترة من 13 وحتى 16 مارس الحالي. بحسب بيان صحفي.
وتستقبل اللجان التحضيرية بالمجمع حالياً الحالات التى ترغب فى العرض على الخبير أيام الأحد والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع فيما عدا العطلات الرسمية.
كما يستضيف أيضاً الأستاذ الدكتور كريم بودجيما أستاذ جراحة وزرع الكبد وجراحات القنوات المرارية وأورام البنكرياس بمستشفى رينيه بفرنسا وذلك فى الفترة من 18 وحتى 21 مارس الحالي.
وتستقبل اللجان التحضيرية بالمجمع حالياً الحالات التى ترغب فى العرض على الخبير يومياً ماعدا الخميس والجمعة.

القوات المسلحة المعادي مستشفى القوات المسلحة جراحة الأذن زراعة الكبد

محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل..حرارة ثم برد وأمطار.. الأرصاد تعلن توقعات طقس الثلاثاء 8 مارس
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا