خبيران في جراحة الأذن وزراعة الكبد بالمعادي العسكري



كتب- محمد سامي:

يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادي الأستاذ الدكتور أرنولد ديفيز أستاذ جراحات الأذن الدقيقة وقاعدة الجمجمة وزراعة القوقعة بالمستشفى الجامعي بمرسيليا وذلك في الفترة من 13 وحتى 16 مارس الحالي. بحسب بيان صحفي.

وتستقبل اللجان التحضيرية بالمجمع حالياً الحالات التى ترغب فى العرض على الخبير أيام الأحد والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع فيما عدا العطلات الرسمية.

كما يستضيف أيضاً الأستاذ الدكتور كريم بودجيما أستاذ جراحة وزرع الكبد وجراحات القنوات المرارية وأورام البنكرياس بمستشفى رينيه بفرنسا وذلك فى الفترة من 18 وحتى 21 مارس الحالي.

وتستقبل اللجان التحضيرية بالمجمع حالياً الحالات التى ترغب فى العرض على الخبير يومياً ماعدا الخميس والجمعة.