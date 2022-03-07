حرارة ثم أمطار.. الأرصاد تعلن توقعات طقس الثلاثاء 8 مارس

كتب - محمود مصطفى:

قالت منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس غدا تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة بمقدار من درجتين لثلاثة، وتتأثر البلاد برياح جنوبية شرقية على أغلب أنحاء الجمهورية، وهو السبب في ارتفاع درجات الحرارة.

وأضافت في تصريحات لمصراوي، يسود غدا طقس دافئ على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري خلال فترات النهار، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، وتنخفض درجة الحرارة بشكل محلوظ خلال فترات الليل، ليسود طقس شديد البرودة على كافة مناطق الجمهورية في الساعات المتأخرة من الليل، والأولى من الصباح الباكر.

وأشارت إلى أنه توجد رياح مصحوبة بأتربة عالقة خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب وشمال الصعيد، ونشاط للرياح على بعض مناطق بالسواحل الشمالية ورياح في الصحراء الغربية.

ولفتت إلى أنه توجد غدا أيضا فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية للبلاد وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة من اليوم، وتختلف من منطقة إلى أخرى، تمتد إلى بعض مناطق جنوب الوجه البحري، وسيناء وبالقاهرة الكبرى.