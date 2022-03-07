أكثر الكلمات إنتشاراً

ارتفاع الأسعار فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

إعلان

محافظ القاهرة يضع إكليلا من الزهور على مقابر شهداء المنطقة العسكرية بالخفير

12:42 م الإثنين 07 مارس 2022
  • عرض 3 صورة
    محافظ القاهرة يضع إكليلا من الزهور على مقابر شهداء المنطقة العسكرية
  • عرض 3 صورة
    محافظ القاهرة يضع إكليلا من الزهور على مقابر شهداء المنطقة العسكرية
  • عرض 3 صورة
    محافظ القاهرة يضع إكليلا من الزهور على مقابر شهداء المنطقة العسكرية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد نصار:

وضع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، يرافقه اللواء أركان حرب فهمي عبدالرؤوف هيكل، قائد المنطقة المركزية العسكرية، واللواء أشرف الجندي، مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، إكليلا من الزهور على مقابر شهداء المنطقة العسكرية بمنطقة الخفير وقراءة الفاتحة على أرواحهم، مع عزف الموسيقى العسكرية لسلام الشهيد بمناسبة احتفالات الدولة بيوم الشهيد.

وأكد محافظ القاهرة، وفق بيان صادر عن المحافظة، اليوم الاثنين، على أهمية دور شهداء القوات المسلحة والشرطة العظيم والتضحيات التي بذلوها من أجل إعلاء شأن الوطن ورفع كلمت، مشيدا بدور القوات المسلحة المصرية في السلم والحرب.

وتحتفل القوات المسلحة المصرية في التاسع من مارس كل عام بـ "يوم الشهيد" إحياءً لذكرى استشهاد الفريق عبدالمنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، وسط جنوده واعتزازًا بشهداء مصر الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل الوطن.

شهداء المنطقة العسكرية محافظ القاهرة خالد عبد العال اكليل الزهور

محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل.. جهة واحدة للدفع.. مفاجأة بشأن موعد تطبيق رسوم النظافة الجديدة
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا